Mutmaßlicher Räuber verletzt Verfolger und Polizistin

Der algerische Asylbewerber wird beschuldigt, am Freitag um 10.55 Uhr in der Gießener Bahnhofstraße einer Spielothek die Kasse geraubt zu haben. Bei der Flucht verletzte er laut Polizei einen ihm nacheilenden 24-jährigen Syrer mit einer zerschlagenen Flasche leicht an der Hand und verhinderte so die weitere Verfolgung. Die Polizei nahm den stark alkoholisierten Mann wenig später in der Liebigstraße fest und stellte die Beute sicher. Bei der Festnahme trat er um sich und traf eine Beamtin am Arm. Beim Transport beschädigte der Mann durch weitere Tritte die Tür des Streifenwagens, teilt Polizeisprecher Martin Ahlich mit. (red)