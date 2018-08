Nach Bremen gewollt, im Gleisbett gelandet

Gefunden wurde der Mann am Samstagnachmittag in einem Abstellgleis. Ein Zeuge hatte ihn entdeckt und die Bundespolizisten verständigt. Der Bahnverkehr wurde kurzzeitig unterbrochen.

Trotz seiner Verletzung und des erhöhten Alkoholgenusses – ein erster Test ergab zwei Promille – konnte der Mann aus Baden-Württemberg die Beamten zur Wache begleiten. „Eigentlich wollte ich zu einer Familienfeier nach Bremen!“, sagte der Betrunkene den Bundespolizisten. Wie er auf die Schienen geraten war, konnte er nicht erklären.

Beim Sturz verletzte sich der 65-Jährige am Kopf und den Armen und kam deswegen mit einem Rettungswagen in das St. Josefs Krankenhaus. Die Bundespolizei hat wegen des unerlaubten Aufenthaltes in den Gleisen gegen den Rentner ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. (red)