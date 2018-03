Nach Raubüberfällen in Gießen: 25-Jähriger stellt sich der Polizei

Der vorbestrafte Mann, gegen den auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen durch das zuständige Amtsgericht ein Haftbefehl erlassen wurde, soll für insgesamt vier schwere räuberische Erpressungen verantwortlich sein, wobei es in einem Fall beim Versuch blieb.

Bereits Anfang März wurde ein 17-Jähriger bei einem Raubversuch in Wieseck festgenommen. Die Ermittlungen ergaben auch, dass er offenbar einen weiteren Raub am 28. Februar auf eine Poststelle in der Rabenauer Straße begangen hatte. Nach dem Erlass eines Haftbefehls wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung sowie schwerer räuberischer Erpressung sitzt der 17-Jährige seit Anfang März in Untersuchungshaft.

Vier Raubtaten und einen Überfallversuch gestanden

Bei den umfangreichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass neben dem 17-Jährigen eine weitere Person für die übrigen Raubtaten in Betracht kommt. Im Rahmen der Untersuchungen hatte sich zwischenzeitlich dann ein Tatverdacht gegen den 25-Jährigen ergeben. Noch vor der beabsichtigten Festnahme erschien Letzterer nun bei der Polizei und räumte ein, dass er vier Raubtaten begangen hat.

Dabei handelt es sich um drei Fälle, die sich am 4. Dezember in einem Getränkemarkt in der Schustergasse sowie auf Apotheken am 29. Januar in der Rabenauer Straße und am 22. Februar im Wiesecker Weg ereigneten. Weiter gestand er einen Überfallversuch auf einen Blumenladen am 26. Februar in der Friedhofsallee. (red/ga)