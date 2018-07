Neun Verletzte nach Unfall am Gambacher Kreuz 

GIESSEN Bei einem Auffahrunfall am Gambacher Kreuz sind am Mittwochnachmittag neun Beteiligte verletzt worden. Ein Lkw-Fahrer wurde schwer, acht Personen leicht verletzt. Die Verbindung von der A 45 in Richtung A 5 (Richtung Süden) war bis zum Abend voll gesperrt.