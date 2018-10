Oben ohne und barfuß auf der Flucht

Der Langgönser war nach Angaben der Polizei im falschen Moment zu seinem Mercedes zurückgekehrt. Der Autoaufbrecher hatte den Wagen nämlich bereits geöffnet und durchsucht. Unvermittelt schlug der Dieb dem Langgönser mit der Faust ins Gesicht. Dem 56-Jährigen gelang es aber, seine Geldbörse in dem Gerangel wieder an sich zu bringen. Anschließend rannte der Täter in die Frankfurter Straße. Der Autobesitzer konnte ihn noch bis vor einen Lebensmittelmarkt verfolgen und am T-Shirt festhalten. Dann trat der etwa 1,80 Meter große Mann nach dem Langgönser und konnte entkommen.

Der Dieb soll 35 bis 40 Jahre alt sein und kurze braune Haare haben. Er trug eine dunkle Jogginghose. Er habe kleine Tätowierungen und soll einen osteuropäischen Akzent gesprochen haben. Auffällig soll sein, dass er nach der Tat weder Schuhe noch Oberbekleidung trug. Hinweise an die Polizei, & (06 41) 70 06 35 55. (red)