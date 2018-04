Outlet Center-Kritiker übergeben Unterschriftenliste

Bürgermeister Udo Schöffmann (CDU) nahm am Dienstagnachmittag die Liste mit mehr als 2600 Unterschriften entgegen. Damit seien genügend Stimmen für die weiteren Schritte zusammengekommen - erforderlich waren mindestens 1388 Unterschriften. Als nächstes muss die Kommune die Liste überprüfen, am Ende die Stadtverordnetenversammlung grünes Licht für das Votum geben. Die Entscheidung wird im Mai erwartet.

Die Stadt Pohlheim will in einem Gewerbegebiet ein Outlet Center ansiedeln und hat dazu erste Planungen angestoßen. Die Kommune verspricht sich neue Arbeitsplätze und zusätzliche Steuereinnahmen. Die Gegner, die sich in einer Bürgerinitiative engagieren, sorgen sich vor Belastungen durch Lärm und Verkehr. Auch Pohlheims größere Nachbarstädte Gießen, Wetzlar und Marburg wehren sich gegen das Projekt: Sie befürchten negative Folgen für ihren City-Einzelhandel. (dpa/lhe)