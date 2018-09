Outlet Center nimmt Hürde

Pohlheims Politik hat sich also entschieden, die Planung für ein Outlet zuzulassen. Von den 34 anwesenden Stadtverordneten stimmten in einer Sitzung am Donnerstagabend 19 namentlich mit „Nein“ zur Frage der Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses für einen Bebauungsplan Garbenteich Ost, der jetzt weiterverfolgt wird. Die Stadtverordnetenversammlung hat sich mit der Frage befassen müssen, weil ein Bürgerentscheid dazu im Vorfeld gescheitert war. Bei dem Votum im August stimmte zwar eine Mehrheit der Wähler gegen das Center, doch das notwendige Quorum von 25 Prozent der Stimmberechtigten wurde nicht erreicht.

Zunächst stellte Bürgermeister Udo Schöffmann das Ergebnis des Bürgerentscheids vom 19. August fest. 14 046 Pohlheimer waren wahlberechtigt, von ihnen gaben 6230 ihre Stimme ab.

Bürger befürchten Belastungen durch Lärm und Verkehr

3512 Wähler hätten für Ja stimmen müssen, um den Aufstellungsbeschluss zu kippen. Es waren allerdings dann nur 3408.

Pohlheim möchte in einem Gewerbegebiet ein Factory Outlet Center ansiedeln. Das Vorhaben ist umstritten. Bürger befürchten Belastungen durch Lärm und Verkehr, Nachbarstädte wie Gießen und Wetzlar Einbußen für ihre City-Geschäfte. Die Kommune will nun Gutachten zu den möglichen Auswirkungen auf den Verkehr und Einzelhandel in Auftrag geben.

Investor Sebastian Sommer erklärt in einer Stellungsnahme zu der Parlamentsentscheidung: „Wir freuen uns, dass die Planungen nun fortgeführt und die notwendigen Gutachten zu Einzelhandel, Verkehr, Lärmbelastung und Naturschutz in Auftrag gegeben werden können. Wir sind weiterhin davon überzeugt, dass Pohlheim ideale Voraussetzungen für ein Outlet Center in Mittelhessen bietet.“ (dpa/ww)