Pech für Pendler: Züge um Gießen fallen aus

Diese werden auch in den kommenden Tagen nicht vollständig vermeidbar sein. Betroffen sind insbesondere die Zugleistungen der Regionalbahnlinie RB 49 (Gießen - Friedberg - Hanau). Dies teilte die Deutsche Bahn am Sonntagabend mit. "Wir entschuldigen uns ausdrücklich bei unseren Fahrgästen und kämpfen weiterhin darum, jeden Zug fahren zu können. Wir sprechen kurzfristig auch Triebfahrzeugführer aus anderen Einsatzstellen zur Unterstützung an", so Peter Rumpf, Leiter Produktion der DB Regio Mitte. Die krankheitsbedingten Ausfälle liegen derzeit mehr als doppelt so hoch wie im Jahresdurchschnitt.

Die Bahn empfiehlt allen Reisenden, sich in den kommenden Tagen vor Fahrtantritt auf www.bahn.de/aktuell, in der Reiseauskunft auf m.bahn.de, in der DB Navigator-App und bei www.bahn.de/Reiseauskunft zu informieren.

Die DB Regio Mitte sei seit vergangenem Jahr konsequent und verstärkt dabei, neues Fahrpersonal einzustellen und neue Triebfahrzeugführer auszubilden, heißt es weiter. Für den Standort Gießen sind seit diesem Januar fünf direkt einsatzfähige Triebfahrzeugführer neu eingestellt worden, und eine sechsköpfige Ausbildungsgruppe befindet sich derzeit in der Ausbildungsphase. Im September startet zudem ein weiterer Lehrgang mit zusätzlichen sechs angehenden Triebfahrzeugführern. (red/GA)

Folgende Züge fallen nach derzeitigem Stand am Montag, 6. August, aus: