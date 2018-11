Polizei hat Drogenszene im Visier

GIESSEN Am Dienstag nahmen Beamte der Polizeidirektion Gießen und der Bereitschaftspolizei Lich zum wiederholten Male Kontrollen, die sich gegen mutmaßliche Drogenhändler und andere Straftäter richtet, in der Gießener Innenstadt vor. An bestimmten Orten, darunter der Bereich am Lahnufer oder "Zu den Mühlen" und an einem Schulgelände in der Georg-Schlosser-Straße, wurden am Dienstagnachmittag etwa 20 verdächtige Menschen genauer unter die Lupe genommen.