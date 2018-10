Polizei jagt bewaffneten Tankstellenräuber

GIESSEN Am Donnerstagabend wurde eine Tankstelle in der Frankfurter Straße in Gießen durch einen Täter ausgeraubt. Der maskierte Mann hatte die Tankstelle um 20.25 Uhr betreten und einen Angestellten mit einer Schusswaffe bedroht. Mit wenigen hundert Euro flüchtete der Mann dann zu Fuß stadtauswärts. Erste eingeleitete Fahndungen der Polizei verliefen bisher ohne Erfolg.