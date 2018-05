Polizei stellt Spezialtraining vor

Die Beamten wollen ihr sogenanntes Notinterventionstrainings-Zentrum am Freitag (25. Mai) in Gießen vorstellen. Es wurde nach Angaben des Polizeipräsidiums Mittelhessen bereits vor einigen Monaten eröffnet. Dort werden Kollegen zu Notinterventionsteams (NIT) ausgebildet, die es landesweit gibt. Das Land Hessen rief die NIT-Einheiten 2016 ins Leben, nach Terroranschlägen in Belgien und Frankreich. Dafür wurde auch eine spezielle Ausrüstung für die Beamten angeschafft. (dpa/lhe)