Polizistin wird bei Angriff verletzt

GIESSEN In eine Klinik musste eine 30-jährige Polizeibeamtin nach einem Angriff am Dienstagabend gebracht werden. Die Beamtin und ihr Streifenpartner waren durch Zeugen auf eine offenbar hilflose Person an einem Gebüsch in der Bahnhofstraße aufmerksam gemacht worden. Die Beamten verständigten einen Rettungswagen und sprachen die offenbar bewusstlose Person an. Plötzlich wurde der offenbar unter Drogen- oder Alkoholeinfluss stehende Mann aggressiv, trat und schlug um sich.