Sarah Becker wird vermisst

Laut Polizei ist die mittlerweile 15-Jährige bereits seit Oktober vergangenen Jahres verschwunden. Damals sollte sie aus einer Jugendeinrichtung in Ranstadt in eine Einrichtung in einem anderen Bundesland verlegt werden sollte. Die Jugendliche hatte andere Pläne, war mit der Verlegung nicht einverstanden, ließ gepackte Koffer zurück und verschwand.

Seither gab es immer mal wieder Hinweise auf Sarah Becker, allerdings ist der Aufenthaltsort der 15-Jährigen noch immer nicht bekannt. Die Polizei bittet daher nun um Mithilfe.

Sarah Becker ist 1,62 Meter groß, hatte zuletzt blond gefärbte längere Haare und hielt sich vor allem im Bereich Gießen, Friedberg und Marburg auf.

Hinweise auf den aktuellen Aufenthaltsort der Jugendlichen gehen an die Polizei in Friedberg unter der Nummer (06031) 601-0. (red)