 Schwerer Raub in Gießener Wohnhaus offenbar aufgeklärt

GIESSEN Offenbar aufgeklärt ist ein schwerer Raub, der vor mehreren Wochen in Gießen begangen wurde. Für die Tat kommen zwei Verdächtige im Alter von 20 und 21 Jahren in Frage. Beide Tatverdächtige sind festgenommen worden.

Die Tat wurde am 12. Juni gegen 4 Uhr in einem Wohnhaus im Laufertsröder Weg verübt. Zwei Personen waren in das Wohnhaus eingebrochen und hatten zwei 55 und 60 Jahre alte Frauen, die sich alleine in dem Haus aufhielten, mit einem Messer bedroht.

Offenbar hatten die Räuber es auf Bargeld und Wertgegenstände abgesehen. So forderten sie unter anderem die PIN einer EC-Karte und versuchten, Bargeld von einem Geldautomaten abzuheben. Nachdem die Unbekannten mehrere Zimmer in dem Wohnhaus durchsucht hatten, verschwanden sie gegen 7.30 Uhr in unbekannte Richtung. Geraubt wurden eine Handtasche, Armbanduhren, ein goldfarbener Kreuzanhänger, eine Kette mit goldfarbenem Engelanhänger sowie weitere Schmuckstücke, Bargeld und ein iPhone 6s.

Anzeige

Nach der Tat ließen sich die Verdächtigen vermutlich mit einem Minicar in die Gießener Innenstadt fahren. Mit mehreren Streifen- und Zivilwagen fahndete die Polizei im gesamten Stadtgebiet zunächst vergeblich nach den beiden flüchtigen Personen.

Im Zuge der vielen Zeugenhinweise, die nach der Tat bei der Gießener Kripo eingingen, und weiterer Recherchen ergab sich ein Tatverdacht gegen zwei Personen im Alter von 20 und 21 Jahren.

Nachdem die umfangreichen Ermittlungen den Verdacht erhärteten, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen durch das zuständige Amtsgericht ein Haftbefehl wegen schweren Raubes gegen die bis dahin noch flüchtigen Personen erlassen.

Der zurzeit im Landkreis Gießen lebende 20-Jährige war am 5 Juli im Stadtgebiet Gießen in eine Auseinandersetzung mit anderen Personen verwickelt. Bei der anschließenden Personenüberprüfung stellte es sich heraus, dass gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl wegen des schweren Raubes vorlag. Er wurde anschließend in eine Haftanstalt gebracht. Der 21-jährige war zunächst flüchtig, konnte aber am letzten Wochenende ebenfalls festgenommen werden.

Gegen den 20-jährigen Heranwachsenden ist bereits Anklage zum Jugendschöffengericht in Gießen erhoben worden, die Ermittlungen gegen den erwachsenen Täter dauern noch an.

Personen, die weitere Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer (0641) 7006 2555 zu melden. (red)