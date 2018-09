Stau nach Unfall am Gießener Südkreuz

Für Stau auf der A 45 sorgte am Sonntagmorgen ein Unfall mit fünf Fahrzeugen am Gießener Südkreuz. (Foto: Feuerwehr Hüttenberg)

Für Stau auf der A 45 sorgte am Sonntagmorgen ein Unfall mit fünf Fahrzeugen am Gießener Südkreuz. (Foto: Feuerwehr Hüttenberg)

Linden/Hüttenberg Für Stau auf der A 45 in Fahrtrichtung Frankfurt hat am Sonntagmorgen ein Unfall mit fünf Fahrzeugen am Gießener Südkreuz gesorgt.