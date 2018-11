Straßenbeiträge: Gespanntes Warten auf Ergebnisse

Im Wetzlarer Rathaus wird gerechnet, ob und wie sich die Stadt eine Beitragsabschaffung oder zumindest den Teilerlass erlauben kann. Das Ergebnis soll den Stadtverordneten in der Sitzung am 13. Dezember vorgestellt werden. Dann sollte Klarheit herrschen, ob das Dauerwutthema ein versöhnliches Ende nehmen kann.

In der Fragestunde während der Parlamentssitzung am Mittwoch wurde allerdings auf die Euphoriebremse getreten. Neue Straßen wird es demnach auch in Zukunft nicht ohne Zusatzkosten für die Bürger geben.

Keine Chance ohne Gegenfinanzierung

Auf die Frage von Christoph Schäfer (CDU), ob der Magistrat neben einer Grundsteueranhebung weitere Alternativen zur Gegenfinanzierung der Straßenbaukosten sehe, antwortete Kämmerer Jörg Kratkey (SPD), dass man sich mit möglichen Alternativen beschäftige und mit Fachleuten austausche, wie die Beitragssatzung gegebenenfalls modifiziert werden könnte.

Klar sei, dass die verschuldete Kommune Einnahmeausfälle an anderer Stelle gegenfinanzieren müsste, um nicht Gefahr zu laufen, dass der Haushalt nicht genehmigt wird. Ende Oktober hatte Kratkey im Falle der Grundsteuer schon einmal eine Erhöhung um 200 auf dann 790 Punkte genannt.

Die Stadt Gießen dagegen steht nach der Entschuldung durch den Schutzschirm des Landes gut da und kann von der im Mai vom Landtag beschlossenen „Kann-Regelung“ Gebrauch machen. Gießens Stadtverordnete haben am Donnerstagabend die Beitragsabschaffung beschlossen, im Jahr 2020 sollen sie nach letzten rechtlichen Hürden endgültig vom Tisch sein. (gro)