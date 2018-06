Süßigkeiten-Laster landet auf dem Dach

Gießen (red). Auf der Autobahn 480 am Reiskirchener Kreuz in Fahrtrichtung Gießen ist es am frühen Montagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Laster mit einer Ladung von 18 Tonnen Süßigkeiten überschlug sich und landete auf dem Dach.

