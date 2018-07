Unfall auf Kreuzung: Biker in Klinik

Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Biker am Sonntagabend auf eine Kreuzung und nahm dabei einem Auto die Vorfahrt. Der Zusammenstoß war so heftig, dass der 28-Jährige von seiner Maschine auf die Straße geschleudert wurde. Ein Rettungshubschrauber flog den Biker in eine Klinik. Der 18-jährige Autofahrer kam mit leichten Blessuren davon. (dpa/lhe)