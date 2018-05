Unwetter in Gießen und im Umland

Das heftige Unwetter am Dienstagabend hat auch in Gießen deutliche Spuren hinterlassen. Das gesamte Stadtgebiet war davon betroffen, teilte Feuerwehrchefin Martina Klee mit. Zu Schaden sei niemand gekommen. Vielerorts waren jedoch Straßen und Keller überflutet. Diese wieder leer zu pumpen, nahm mehrere Stunden in Anspruch. Auf den Straßen lagen zentimeterhoch Hagelkörner. Heruntergefallene Äste hätten dagegen weniger Probleme bereitet, so Klee.

Bis zum späten Abend liefen rund 150 Einsätze. Dabei ging es vor allem um voll gelaufene Keller. Als Schwerpunkte nannte Klee das Uniklinikum, wo von einem Wasserrohrbruch auch Operationssäle betroffen waren, und die Vitos-Klinik. Dort waren am Mittwochmorgen unter anderem Feuerwehren aus dem Lahn-Dill-Kreis und das Wetzlarer THW mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Unterwegs waren auch Kräfte der Berufsfeuerwehr und aller Freiwilligen Wehren aus Gießen. Unterstützung gab es von den Feuerwehren aus Fernwald, Langgöns und Pohlheim, von Einheiten des Katastrophenschutzes, der Mittelhessischen Wasserbetriebe und der Ordnungspolizei.

Auch in den Gießener Nachbargemeinden wurden Straßen überflutet. In der Bachstraße in Heuchelheim liefen zahlreiche Keller voll, nachdem der dortige Bieberbach infolge der Regenfälle angeschwollen war. In Biebertal und Wettenberg waren die Wehren ebenfalls wegen vollgelaufener Keller gefordert.

In Marburg musste das Schlossbergcenter geräumt werden, weil wegen des Starkregens nicht mehr sichergestellt war, dass die Dachkonstruktion halten würde. Darüber hinaus hatten auch hier die Wehren vor allem die Pumpen im Einsatz, um Keller zu leeren.

Der Korbacher Hessentag spürte die Unwetter am Nachmittag dergestalt, dass zeitweise die Fahrgeschäfte den Betrieb einstellen mussten. Durch Laubuseschbarch und Edelsberg (Limburg-Weilburg) wälzte sich bereits am nachmittag eine Wasser-Schlamm-Welle, die die Wehren und viele helfende Bürger dann bis in die Abendstunden forderte.

Ruhig war die Lage in Wetzlar: Die dortige Feuerwehr hatte lediglich zwei kleinere Einsätze in Dutenhofen zu vermelden: Die Einsatzkräfte rückten gegen 19 Uhr zu einem Wassereinbruch in der Turnhalle und in einer Spenglerei aus.

Die Deutsche Bahn meldete für Hessen nur wenige Störungen durch das Unwetter. In Mittelhessen sei es zu Verspätungen wegen Ästen auf den Gleisen gekommen. Allerdings hätten die Folgen des Unwetters im Nachbarland Niedersachsen zu Verspätungen auf der Strecke Hannover Kassel geführt. (red/GA/mgl)