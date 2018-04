Verdächtige Pakete in Gießen entdeckt

Die Pakete waren kurz nach 16 Uhr neben dem Eingang eines Gebäudes entdeckt worden, in dem die Vollstreckungsbehörde des Landkreises, die Kreiskasse und im Stockwerk darüber das Gesundheitsamt untergebracht sind.

Beide Pakete wiesen keinerlei Adressen- oder Absender auf, waren dafür aber mit dem internationalen Gefahrenzeichen "biohazard" für biologische Stoffe versehen waren. Da niemand derartige Stoffe bestellt hatte und es zudem Zeugen gab, die einen Fahrradfahrer gesehen haben wollen, der die Pakete dort abgelegt hatte, wurden Polizei und Feuerwehr gerufen und der Bereich abgesperrt.

Im Bereich der Kreisverwaltung ist ein verdächtiges Päckchen gefunden worden. Feuerwehr und Polizei sind vor Ort. Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. pic.twitter.com/TD8pGRSMPD — Feuerwehr Gießen (@Feuerwehr_GI) 17. April 2018

In Rücksprache mit der Polizei wurde entschieden, dass die Feuerwehr die beiden verdächtigen Behältnisse unter Vollschutzkleidung und Atemschutz in eine mit Plastik ausgekleidete große Tonne lagert und diese dann luftdicht verschließt. Nachdem dies geschehen war, wurde der Behälter von der Feuerwehr zur Polizei gebracht, wo er in einem besonderen Raum gelagert wurde. Der Einsatz war gegen 18.30 Uhr beendet.

Am Mittwoch sollen sich die Ermittler des Umweltkommissariates des Gießener Polizeipräsidiums der Sache annehmen und über das weitere Vorgehen entscheiden.

Die Polizei bittet Zeugen, die eventuell beobachtet haben, wann und von wem die Pakete abgelegt wurden oder andere Hinweise zu dem Fall geben können, sich unter (0641) 7006-2555 bei der Polizei zu melden. (jl/ga)