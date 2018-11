Versuchter Totschlag: Polizei verhaftet mutmaßlichen Messerstecher

Der deutsche Staatsangehörige wurde anschließend in Untersuchungshaft verbracht. Am Freitag um 23.05 Uhr hatten Zeugen eine Auseinandersetzung im Schwarzacker in Gießen gemeldet. Die eintreffenden Streifen trafen in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses einen schwer Verletzten an. Offenbar, so die ersten Feststellungen, erlitt der 20-jährige Asylbewerber aus Syrien mehrere Messerstiche am Oberkörper und an den Beinen. Er wurde zur weiteren Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Mittlerweile besteht keine akute Lebensgefahr mehr.

Im Zuge der unmittelbar eingeleiteten Fahndung wurden in der Nähe des Mehrfamilienhauses vier Männer festgenommen, die sich offenbar zur fraglichen Zeit mit dem 20-Jährigen in der Wohnung aufhielten. Die Ermittlungen ergaben Hinweise darauf, dass es in der Wohnung zu einem Streit unter den alkoholisierten Beteiligten kam. In dessen Zuge soll der 28-Jährige dann auf den 20-Jährigen mit einem Messer eingestochen haben. Die ebenfalls zunächst festgenommenen Personen, zwei 16 und 17 Jahre alte Deutsche sowie ein 16-jähriger Syrer, wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen, da gegen sie zurzeit kein dringender Tatverdacht besteht. (red)