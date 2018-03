Versuchtes Tötungsdelikt: Polizei fahndet mit Phantombildern

Die beiden Angegriffenen hatten bis etwa 3.15 Uhr die Diskothek in der Schanzenstraße besucht. Nach dem Verlassen hielten sie sich, nur wenige Meter vom Eingang der Diskothek, an der Ecke Schanzenstraße/Westanlage auf. Gegen 3.20 Uhr soll es dann zu einem Wortwechsel mit den beiden gesuchten Verdächtigen gekommen sein. In der Folge sollen beide Täter dann auf den 20-Jährigen, der die lebensbedrohlichen Verletzungen davontrug, eingeschlagen haben.

Im Zuge dieser Auseinandersetzung soll einer der Täter mit einem Messer auf den am Boden liegenden 20-Jährigen eingestochen haben. Er erlitt dabei mehrere schwere Verletzungen am Oberkörper. Sein Begleiter und ein weiterer Zeuge kamen zur Hilfe. Dabei erlitt der 20-jährige Begleiter eine erhebliche Verletzung am Arm.

Anschließend flüchteten beide Täter in Richtung Oswaldsgarten. Eine Fahndung und die bislang durchgeführten Ermittlungen führten bisher nicht zur Identifizierung der beiden Täter.

Mit Hilfe eines Zeugen wurden mittlerweile Phantombilder der Personen gefertigt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den gesuchten Tätern geben können. Dabei sind insbesondere Zeugen von Bedeutung, die sich an diesem frühen Samstagmorgen vor der Diskothek in der Schanzenstraße bzw. Westanlage aufgehalten und etwas von dem Angriff bzw. der Auseinandersetzung mitbekommen haben.

Einer der Täter soll zwischen 17 und 20 Jahre alt sein sowie schwarze Haare und ein markantes Kinn haben. Der Verdächtige soll an diesem Morgen ein schwarzes T-Shirt getragen haben und wird auf eine Größe von 1,75 Meter geschätzt. Der zweite Täter soll mit 1,70 Metern etwas kleiner sein. Er soll etwa 16 Jahre alt sein und auffallend schwarze Locken sowie ein graues Shirt getragen haben. Beide Personen sollen, so die Zeugen, aus dem nordafrikanischen oder arabischen Raum stammen.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Gießen unter (0641) 7006-2555 entgegen.