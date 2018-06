Wer schoss auf den Bordellbetreiber?

Der Schuss soll gegen 3.40 Uhr abgegeben worden sein. Der 47-Jährige war um diese Zeit alleine mit seinem weißen 5er-BMW auf der Landesstraße 3128 in Richtung Norden unterwegs, als er von dem Täter-Pkw überholt wurde. Der 47-Jährige wurde durch den anschließenden Aufprall seines Wagen gegen eine Leitplanke leicht verletzt und eine Klinik gebracht. Er wurde inzwischen wieder entlassen.

Noch am Sonntag suchten Spürhunde der Polizei entlang der Landesstraße vergeblich nach Hülsen und anderen Spuren. An dem sichergestellten BMW wurde mindestens ein Einschussloch entdeckt. Die Spurensicherung dauert derzeit weiter an.

Der Geschädigte betreibt ein Bordell im Landkreis, ein Zusammenhang mit seinen geschäftlichen Aktivitäten ist nicht ausgeschlossen, es wird jedoch weiter mit Hochdruck in alle Richtungen ermittelt. Der 47-Jährige ist nach Angaben eines Justizsprechers Ex-Mitglied einer nordrhein-westfälischen Hells-Angels-Gruppierung. Es gebe allerdings keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass seine Rockervergangenheit etwas mit der Tat zu tun hat.

Die Kripo sucht weiterhin Zeugen. Hinweise gehen an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer (0641) 7006 2555. (red)