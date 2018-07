Wettenberg reist drei Tage lang in die Vergangenheit

Fotostrecke Wettenberg feiert die Golden Oldies

Am Programm sollte die spaßige Zeitreise in die 50er bis 70er Jahre nicht scheitern. Die Eckdaten: zehn Bühnen, 55 Live-Bands, 1000 Oldtimer. Klar, Musik und Motoren stehen an diesem Wochenende in Krofdorf-Gleiberg im Mittelpunkt.

Doch es gibt auch ein buntes Rahmenprogramm für Jung und Alt mit Bewährtem, aber auch Neuem. Für den Auftakt habe sich der Veranstalter etwas ganz Besonderes einfallen lassen: „Wir haben eine Mondfinsternis bestellt“, klärte der Bürgermeister lachend auf.

Am Sonntag darf der Petticoat-Wettbewerb nicht fehlen

Zu den Höhepunkten am Samstag zählt sicherlich Uschi Nerkes Wiedersehen mit dem ersten Auto um 11 Uhr vor der Bühne A auf dem Sorguesplatz. Oder auch die Kinderwagenparade, die um 17 Uhr an der Eisdiele in der Hauptstraße startet. „Vom süßen Backfisch bis zur glamourösen Femme Fatale“ lautet das Motto bei der Modenschau des Retro-Fashion-Shops „Peggy Sue Frankfurt“. Models präsentieren am Samstag um 20.45 und um 21.45 Uhr auf der Bühne F in der Krokelstraße ein breites Spektrum stilechter Looks.

Am Sonntag darf der Petticoat-Wettbewerb nicht fehlen (14 Uhr, Bühne E in der Turnhallenstraße), ebenso die Oldtimer-Prämierung um 16 Uhr an der Ecke Hauptstraße/Burgstraße. Der Nostalgiemarkt mit über 100 Ständen in der Mehrzweckhalle und der Hauptstraße wird an beiden Tagen – am Samstag von 11 bis 21 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr – auch wieder viele Besucher anlocken. Erstmals mit dabei ist am gesamten Wochenende hingegen der Tanzsportclub Wettenberg (Tanzfläche vor Bühne F, Krokelstraße).

Für die kleinen Besucher gibt es wieder das Kinderland in der Krokelstraße. Hier unterhalten „Clown Babette aus der Bredullje“ (Samstag, 13, 15 und 16 Uhr), Magier Christoph Gilsbach (Sonntag, 11, 12 und 13 Uhr) und „Die Lupellys“ (Sonntag, 14, 15 und 16 Uhr). Zudem gibt es hier an beiden Tagen von 12 bis 17 Uhr Glitzertattoos.

Der Eintritt kostet für drei Tage 20 Euro, das Tages-Festivalbändchen 15 Euro. Kinder bis 14 Jahre zahlen nichts. (sbj)