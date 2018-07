Zu Gast bei der Höchstspannung

Der dritte Termin der Aktion „WNZ öffnet Türen“ in diesem Jahr war eine doppelte Premiere: Türen in ein Umspannwerk haben wir noch nie geöffnet. Und auch für Übertragungsnetzbetreiber Tennet, den Betreiber der Einrichtung, war der Besuch neu: Sonst kommt Fachpublikum ins Umspannwerk an der B 429. Laien hatte man das erste Mal zu Gast. Was man allerdings kaum merkte: Viele fachliche Fragen wurden gestellt, es ging um Vor- und Nachteile der Erdverkabelung, um Stromstärken und Frequenzen, um Dreh- und Gleichstrom.

Zu Beginn hatte Tennet-Sprecher Markus Lieberknecht den Besuchern aus dem Lahn-Dill-Kreis Grundsätzliches zu Tennet erklärt. Als Übertragungsnetzbetreiber ist das Unternehmen mit seinen fast 2000 Mitarbeitern in Deutschland nur für die Höchstspannungsnetze zuständig, die mit 380 000 oder 220 000 Volt Spannung arbeiten und die Lieberknecht gern als Stromautobahnen bezeichnet, weil sie den Strom über große Entfernungen transportieren.

Netzstabilität ist tägliche Arbeit und Herausforderung: Was tun, wenn plötzlich 30 AKWs fehlen?

Dabei ist Tennet einer von vier großen Netzbetreibern in Deutschland, versorgt ein Gebiet von Schleswig-Holstein bis nach Bayern. Es gibt 13 000 Kilometer Leitungen, 129 Umspannwerke und über 24 Millionen versorgte Bürger. Da die Verteilung in Städten und Gemeinden von lokalen Netzbetreibern geleistet wird, sind all diese Menschen aber keine direkten Kunden. Nur zehn riesige Stromverbraucher hängen direkt am Höchstspannungsnetz. Einer davon: Buderus Edelstahl in Wetzlar.

Welche Herausforderung die stabile Stromversorgung ist, zeigte Lieberknecht an aktuellen Daten auf. Im Januar schwankte die Windstrommenge extrem. An einem Tag wurden 36 Gigawatt Windstrom erzeugt, wenig später herrschte Flaute, es wurden nur noch drei Gigawatt geliefert. „Innerhalb von 30 Stunden fehlte die Leistung von 30 Atomkraftwerken“, sagte Lieberknecht. Was tun? Zukaufen, auch aus anderen Staaten und konventionelle Kraftwerke hochfahren lassen, so reagieren die Netzbetreiber.

Das Umspannwerk Gießen-Nord nimmt eine zentrale Stellung in Hessen ein. Von hier wird das hessische Höchstspannungsnetz gesteuert. „Unser Beruf ist nullfehlertolerant“, sagte Herbert Blumenstein, Leiter der Servicegruppe Nordwest bei Tennet und damit Chef der hessischen Umspannwerke. Für die tägliche Arbeit bedeutet das: „Mal eben schnell geht bei uns nichts.“ Eingriffe ins Netz, Arbeitsschritte an Leitungen sind minutiös geplant und werden in Ruhe durchgeführt. Das gilt auch für die derzeit laufende Modernisierung des Umspannwerks, die sich unsere Leser bei einer Führung ansehen konnten. Für den Transport großer Strommengen von Windparks in der Nordsee in Städte und zur Industrie in Süddeutschland war das Stromverbundnetz bei seinem Bau nicht vorgesehen. Auch die Bauteile in den Umspannwerken wie Kabel und Schalter müssen an die größeren Strommengen angepasst werden, erklärt René Huth, der für die Modernisierung verantwortlich ist.

Auch Lärmschutz ist ein Thema. Die neuen Bauteile für das Umspannwerk haben abgerundete Formen. Das typische Surren der Höchstspannung, das auf dem Gelände deutlich zu hören ist, entsteht durch Entladungen an Kanten, Ecken und Unebenheiten des Materials. Runde Bauteile sollen die Geräusche minimieren.

Im Jahr 2020 will Tennet die Modernisierung in Gießen abschließen, 25 Millionen Euro werden bis dahin investiert. Die drei Transformatoren bleiben. Sie sind erst 20 Jahre alt. „Einer kostet fünf Millionen“, sagt Blumenstein. „Se etwas tauscht man nicht mal eben aus.“ (pre)