Zug-Schnellbremsung verhindert Zusammenstoß mit Wohnmobil

POHLHEIM Glimpflich ist am Montagnachmittag gegen 16.35 Uhr ein Vorfall am Bahnübergang 5 bei Watzenborn-Steinberg ausgegangen. Der Lokführer des Regionalzugs in Richtung Gießen konnte durch eine Schnellbremsung den Zusammenprall mit einem Wohnmobil gerade noch verhindern.