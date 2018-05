Zug rammt Lkw-Anhänger

26 Personen wurden verletzt

Der Zug erfasste den Lkw-Anhänger am Bahnübergang an der Edekastraße.

Großen-Buseck (tna). Zu einem Zugunfall kam es am Dienstagnachmittag gegen 16:00 Uhr in Großen-Buseck. Am Bahnübergang in der Edekastraße rammte ein vorbeifahrender Zug der Hessischen Landesbahn einen Lkw-Anhänger. Bei dem Unfall wurden insgesamt 26 Personen verletzt.