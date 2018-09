Von Gert Heiland

Zuhören, Mitsingen, Lächeln

Konzert Open Air mit Johannes Oerding und Band auf dem Schiffenberg

Gießen Er ist ein Netter, dieser Johannes Oerding; ein Vollblutmusiker mit Herz, der Spaß an dem hat, was er tut, und der es versteht, sein Publikum mitzunehmen. Zu erleben am Sonntag beim Kultursommer auf dem Schiffenberg, wo etwa 3800 Besucher ihn gefeiert haben.

