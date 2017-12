Zwei Festnahmen nach tödlichem Überfall

Laubach (dpa/lhe) - Nach dem tödlichen Überfall auf ein Paar in Laubach hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen. Die 30 und 37 Jahre alten Männer seien am Mittwochabend in Friedrichsdorf in ihren Wohnungen festgenommen worden, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag. Sie sitzen inzwischen in Untersuchungshaft.