Zwei Schwerverletzte nach Unfall in Gießen

Bei dem Unfall in der Sudetenlandstraße in Gießen wurden zwei 21 Jahre alte Frauen schwer verletzt worden. (Foto: Schäfer)

GIESSEN Bei einem Unfall am frühen Mittwochabend in der Sudetenlandstraße in Gießen sind zwei 21 Jahre alte Frauen schwer verletzt worden. Fünf weitere Beteiligte wurden leicht verletzt.