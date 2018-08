Zweite Bauphase am Gießener Südkreuz startet

Die zweite Bauphase der Fahrbahnsanierung im Bereich des Gießener Südkreuzes der A 485 startet. Auf 1,1 Kilometern wird die die Fahrbahn erneuert.

Während dieser Arbeiten muss von Freitag, 10. August, ab 20 Uhr, bis Montagmorgen, 13. August, spätestens 5 Uhr, die A 485 von Butzbach kommend in Fahrtrichtung Marburg/Gießen im Bereich des Gießener Südkreuzes – zwischen der Ausfahrt nach Dortmund und der Einfahrt aus Hanau – gesperrt werden. Der Verkehr nach Norden wird über die A 45 in Richtung Dortmund und anschließend ab der Anschlussstelle Wetzlar-Ost über die B 49 in Richtung Gießen umgeleitet und kann von dort wieder auf die A 485 auffahren.

Gesperrt ist auch die Abfahrt von der A 45 aus Richtung Dortmund/Wetzlar kommend auf die A 485 in Richtung Kassel/Marburg. Der Verkehr fährt am Gießener Südkreuz zunächst auf die A 485 in Richtung Butzbach ab, wird an der Anschlussstelle Langgöns zurück auf die A 485 in Fahrtrichtung Norden umgeleitet und folgt dann der Umleitung über die A 45 und die B 49. Bereits an der Anschlussstelle Wetzlar-Ost wird der Verkehr über die B 49 umgeleitet.

Auch die Verbindung von der A 45 aus Richtung Frankfurt kommend auf die A 485 in Richtung Marburg/Gießen/Kassel muss gesperrt werden. Von Freitag auf Samstag von 22 bis 7 Uhr und von Samstag auf Sonntag von 22 bis 9 Uhr. Die Umleitung hierfür führt ebenfalls über die A 45 Richtung Dortmund bis zur Anschlussstelle Wetzlar-Ost und anschließend über die B 49 Richtung Gießen. (red)