DIG-Gruppe besichtigt Rosenhang Museum in Weilburg

Nach dem Kinder-Ferien-Workshop über Siena konnte ein erwachsenes Publikum noch einen Sommertermin mit dem Verein genießen und eine Führung des besonderen Rosenhang Museums in Weilburg durch sein Gründungsmitglied Antje Helbig miterleben. Dieses Museum befindet sich in der historischen ehemaligen Brauerei August Helbig, die 2017 in ein Haus der Kunst und der Kultur verwandelt wurde. Helbig zeigte der DIG-Gruppe zuerst die interessante Location mit ihren baulichen Veränderungen, wie das alte Gebäude mit modernen Materialien kombiniert wurde, damit eine ganz besondere Ästhetik entstand, und es farblich mit großformatiger Kunst ergänzt wurde. Danach konnten die Besucher die hochkarätige Privat-Kunstsammlung mit zeitgenössischer Kunst, Bildern, Objekten und Skulpturen besichtigen.

Nach dem Motto „Kunst für alle“ werden außergewöhnliche Ausstellungen in diesen besonderen, modernen Kunsträumen präsentiert. Im Moment sind die Gemälde von Hans-Hendrik Grimmling und die Bronzefiguren von Helge Leiberg ausgestellt. In der Rosenhang Galerie kann man u.a. Wandmalereien von Christian Awe, Aquarelle von Hans Aichinger, Gemälde von Elvira Bach oder Cornelia Schleime sowie weiteren modernen und zeitgenössischen Künstlern der internationalen Szene bewundern.

Für die Zukunft ist eine Art „mittelhessische Biennale“, wie in Venedig, geplant, mit einem Skulpturenboulevard der Lahn entlang, der alle zwei Jahre durch neue Exponate konzeptuell und thematisch erneuert wird. Im Rosenhang Museum finden nicht nur Kunstveranstaltungen statt, sondern auch vielfältige Events wie Konzerte, Vorträge, Lesungen. Diesen Monat sind Schriftsteller wie Joe Bausch und Barbara Kunrath mit ihren Bestsellern und der Sänger und Philosoph Sven Görtz mit einem Leonard Cohen gewidmeten Konzert zu Gast. Die Besucher waren begeistert und werden bestimmt das Rosenhang Museum wieder besichtigen: Beim bunten Veranstaltungsprogramm gibt es immer etwas Neues zu erleben und entdecken.