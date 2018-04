JHV Heimat- und Wanderverein Kirschhofen e.V.

Am 7. April 2018 fand die Jahreshauptversammlung des Heimat- und Wandervereins e.V. Kirschhofen im Buergerhaus Kirschhofen statt. Nach gemeinsamem Essen um 19.00 Uhr eröffnete der stellvertretende Vorsitzende Peter Peckert um 20.00 Uhr die offizielle Versammlung. Bei der Totenehrung wurde der verstorbenen Mitgliedern Waltraud Saam, Helmut Krämer und Margret Dinges gedacht. An Vereinsaktivitäten fanden im Jahr 2017 statt: Faschingssitzung am 11.2.2017 und der Kinderfasching am 25.2.2017. Aktion Saubere Landschaft am 11.3.2017 Osterfeuer gemeinsam mit der Feuerwehr am 15.4.2017 Maiwanderung am 1.5.2017 mit anschließendem gemeinsamen Essen am Grillplatz im Mauerloch Dorffest aus Anlass des 50-jährigen Jubiläums des HuW-Vereins am 26.8.2017 Außerdem pflegte der Verein die Grünanlagen, Ruhebänke und die zwei Schutzhütten. Der alte 1. Vorsitzende Matthias Richter ist aufgrund beruflicher Belastungen auf eigenen Wunsch 2017 ausgeschieden und wurde bis zur Neuwahl durch den zweiten Vorsitzenden Peter Peckert vertreten. Auf der JHV wurden Vorstand und vier Beisitzer neu gewählt. Erster Vorsitzender Günther Wiehlmann, stellvertretender Vorsitzender bleibt Peter Peckert, Kassiererin Margit Pfeffer, Schriftführer Dieter Knögel. Die vier Beisitzer sind Günter Langenbach, Gerd Heimann, Bernd Goßmann, Dietmar Heß. Als Kassenprüfer für das laufende Jahr wurden Volker Stahl, Heiko Rabs, Mario Erle bestellt.