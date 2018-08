Jugendorchester Westerwaldder FFw Ellar will hoch hinaus

Mitten in der Vorbereitung auf die musikalischen Leistungsprüfungen D1 und Kleine Stimmgabel fand ein Ausflug in den Kletterwald Bad Marienberg statt. Mit zwei MTW der Feuerwehr Ellar und den Betreuern Familie Engelmann und Obmann Christoph Simon ging es bei herrlichstem Sonnenschein auf die große Reise Richtung Bad Marienberg. In diesem außermusikalischen Event der verschiedensten Parcours lernen Kinder und Jugendliche mit Konflikten umzugehen und Selbstwertgefühl zu entwickeln. Sie können ihre individuellen Fähigkeiten einbringen, lernen ihre Grenzen ganz bewusst kennen, erfahren Erfolg und lassen die Gruppe zusammenwachsen. In der Gruppe wird der Ausflug in die Natur des Kletterwaldes und seiner Umgebung für Kinder und Jugendliche zum Erlebnis der ganz besonderen Art bevor es ab nächster Woche verstärkt in die Prüfungsvorbereitungen geht.

Zur Förderung der Motivation und als sinnvolle Ergänzung zum normalerweise prüfungsfreien Instrumentalunterricht stellten sich alle Nachwuchs- Musiker der Leistungsprüfung D1 (Bronzenes Leistungsabzeichen) des Hessischen Musikverbandes. Die Prüfungsabnahme wird Ende September von einem Prüfer der Landesmusikjugend Hessen abgelegt. Im Rahmen einer offiziellen musikalischen Prüfung in Theorie und Praxis können die Nachwuchs-Musiker ihre Fähigkeiten nach Beherrschung des geforderten Tonraumes zeigen. Die theoretische Prüfung umfasst Grundlagen und Teilbereiche der Musiktheorie, in Rhythmik und Takt, Dynamik und Artikulation, Gehörbildung, Notenlehre und Intervalle. Der praktische Prüfungsteil besteht aus dem Vortrag der ersten sieben Tonleitern der jeweiligen Instrumentengruppe, sowie einem Vortrag eines Pflichtstückes und eines selbst gewählten Musikstückes. Mit dieser Leistungsprüfung erbringt man den Nachweis, ein bestimmtes messbares musikalisches Niveau erreicht zu haben, um in entsprechenden Blasorchester-Formationen mitwirken zu können.