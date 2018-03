Waldabenteuer für die "Schulspatzenkinder" aus Beselich

Das Erlebnis "Wald" durften die Kinder an diesem Tag so mit allen Sinnen erfahren. Das Jugendwaldheim in Odersbach bietet viele solcher Aktionen für Schulgruppen an und es ist ein leichtes, ein passendes Angebot für sich zu finden; ob eine 1-tägige Expedition im heimischen Wald oder eine Waldwoche in Odersbach zu verbringen. Ein besonderer Dank daher an Hr. Göbel vom Jugendwaldheim in Odersbach, der den Kindern diesen Tag möglich machte und uns eine so erfahrenen, tollen "Koboldjäger" schickte und an den NABU -Ortsgruppe Obertiefenbach (Hr.Klaus Stüwe), der uns für diesen Anlass die Grillhütte zur Verfügung stellte.

Das Fazit dieses Tages: Trotz des nicht so guten Wetters waren alle Kinder mit großer Begeisterung dabei und sagen, "Danke und immer wieder gerne!"