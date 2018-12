Von Sabine Gorenflo

„Bringt uns eure Geschichten mit“

Kultur Der neu gegründete „Spielmannverein“ bietet ein zweittägiges Mitmachfest

WEILBURG Der am 30. Oktober gegründete „Spielmannverein für Theater, Musik, Kunst, Technik und Medien Weilburg“ plant in der nun leer geräumten Spielmannschule ein kulturelles zweittägiges Fest am 8. und 9. Dezember.

Copyright © mittelhessen.de 2018