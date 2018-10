Tanzshow

„Danceperados“ erobern die Bühne

Unterhaltung „Irish Christmas Show“ bringt die irischen Weihnachtsbräuche näher

Weilburg Das Ensemble „Danceperados of Ireland“ erobert am Mittwoch, 12. Dezember, die Bühne in der Stadthalle in Weilburg.

Copyright © mittelhessen.de 2018