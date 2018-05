Projekt

„Denkmal grauer Bus“ kommt

Kunst Erinnerung an Euthanasie-Opfer der Nazis

Hadamar An die Bustransporte von Patienten in die Euthanasie-Tötungsanstalten erinnert das „Denkmal der grauen Busse“. Eines davon ist bald in Hadamar zu sehen.

