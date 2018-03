Kindermusical

„Die Mimosen“ kommen in die Stadthalle

Kleinkunst Kindermusical am Sonntagnachmittag

Limburg Am Sonntag, 25. Februar, führen „Die Mimosen“ ab 15 Uhr das Kindermusical „Von der Prinzessin, die falsch herum auf dem Pferd sitzt“ auf der Kleinkunstbühne im „Thing“ in der Stadthalle in Limburg auf.

