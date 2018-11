„Diese Welt bewahren“

Glaube Konfirmanden gestalten Gottesdienst mit

Weilburg Am Mittwoch, 21. November, ist Feiertag in Deutschland. Seit 1994 ist er in den meisten Bundesländern nicht mehr staatlich geschützt. Um auf diesen Feiertag hinzuweisen, feiert die evangelische Kirchengemeinde in Weilburg um 19 Uhr einen zentralen Gottesdienst in der Schlosskirche. Der Gottesdienst steht unter dem Motto: „Diese Welt bewahren“.

