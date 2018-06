Kunst

„Drinnen und Draußen“

Bad Camberg Während der „tArt“-Orte sind das Erdgeschoss und der Garten des Hauses Sonnenring in Bad Camberg, also „Drinnen und Draußen“, von Freitag bis Sonntag, 8. bis 10. Juni, von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Malerin Gesilla Tietze stellt ihre Arbeiten aus. Der Eintritt ist frei. Am Freitag findet von 15 bis 17 Uhr ein Malworkshop unter dem Motto „Gartenwelt“ statt. Die Teilnahme kostet zehn Euro.

