Kirche

„Ein Backofen voller Liebe“

Glaube Termine der evangelischen Kirchengemeinde Weilburg

Weilburg Am Sonntag, 28. Oktober, feiert die evangelische Kirchengemeinde Weilburg ab 10.30 Uhr in der Schlosskirche einen Reformationsgottesdienst. Dieser steht unter dem Motto „Ein Backofen voller Liebe“. Mit diesem Luther-Zitat beschäftigt sich Pfarrerin Cornelia Stock in ihrer Predigt.

Copyright © mittelhessen.de 2018