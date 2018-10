Konzert

„Einmal viel von allem, bitte“

Premiere „Voice Boys“ treten erstmals auf

Beselich-Schupbach Die neu gegründeten „Voice Boys“, eine Chorgruppe des Gesangvereins „Concordia“ Niederbrechen, geben am Samstag, 3. November, ab 20 Uhr ihr erstes Konzert. Dieses findet in der Kulturscheune in Schupbach statt.

