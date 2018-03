Vorlesestunde

„Elefanten im Haus“

Literatur Vorlesestunde in Weilburg am Montag

Weilburg Am Montag, 5. März, begrüßen Gudrun Wagner und Andreas Müller die jüngsten Leser in der Kreis- und Stadtbücherei in Weilburg zur Vorlesestunde.

Copyright © mittelhessen.de 2018