„Es ist genug Potenzial im deutschen Team da“

Frage der Woche Gelingt Deutschland die Titelverteidigung bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland? Das TAGEBLATT fragt Leser

Limburg-Weilburg Die Fußballweltmeisterschaft in Russland hat begonnen. Deutschland startet am Sonntag als Titelverteidiger in das Turnier. Das TAGEBLATT hat Passanten gefragt, ob Deutschland wieder Weltmeister werden kann.

