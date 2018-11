Messe

„Gesund sein – gesund bleiben“

Messe Die zweiten Lahntaler Gesundheitstage starten in der Stadthalle in Runkel

Runkel Unter dem Motto „Gesund sein – gesund bleiben“ finden am Samstag und Sonntag, 3. und 4. November, jeweils von 10 bis 17 Uhr die zweiten Lahntaler Gesundheitstage in der Stadthalle in Runkel statt.

Copyright © mittelhessen.de 2018