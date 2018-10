Vortrag

„Jungen brauchen klare Ansagen!“

Erziehung Vortrag mit Reinhard Winter

Limburg Am Montag, 29. Oktober, beginnt um 19.30 Uhr auf der Kleinkunstbühne im „Thing“ in der Stadthalle in Limburg ein Vortrag zum Thema „Jungen brauchen klare Ansagen!“.

