Film

„Kirche im Kino“ lädt ein

Limburg Am Sonntag, 11. Februar, um 12 Uhr, zeigt „Kirche im Kino“ den Film „Happy End“ im Cineplex Limburg. Der preisgekrönte Regisseur Michael Haneke zeigt in dieser französisch-deutsch-österreichischen Koproduktion eine großbürgerliche Familie unserer Zeit im moralischen Verfall. Im Anschluss an die Filmvorführung findet ein Nachgespräch statt, das von Pfarrer Joachim Naurath, Dekanat Runkel, moderiert wird.

Copyright © mittelhessen.de 2018