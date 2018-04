Kurz notiert

„Lass dich überraschen“

Villmar-Weyer Am Samstag, 7. April, beginnt um 19.30 Uhr in der Volkshalle in Weyer ein Frühjahrskonzert unter dem Motto „Das etwas andere Konzert – Lass dich überraschen“. Einlass ist ab 19 Uhr. Veranstalter ist der Männergesangverein „Eintracht” Weyer.

