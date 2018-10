Gottesdienst

„Licht gegen Brustkrebs“

Limburg In der Veranstaltungsreihe „Brustkrebs bewegt“ findet am Samstag, 6. Oktober, ab 18 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst in der Kapelle des St.-Vincenz-Krankenhauses in Limburg statt. Mit der Veranstaltung sollen die Anliegen an Brustkrebs erkrankter Frauen und Männer stärker in das Licht der Öffentlichkeit gerückt werden.

Copyright © mittelhessen.de 2018